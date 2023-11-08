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VS610-256-2-86
W59 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
VS610-256-2-86

W59 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ

Референс: VS610-256-2-86
Линейка W59

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет слоновая кость) переключателя 2-клавишного с подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток до 10 А. - Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек. - Серебряные контактные группы выключателей обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Цветовой оттенок слоновая кость
Область применения управлене освещением
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта выключатель
Серия W59
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы винтовые зажимы
Количество постов 2-постовая
Описание полюсов 2P
Тип управления кнопка
Тип контактов 2 переключающ.
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854387957.087.084 см. 86г.
BB1
210шт.1360648543879223.219.58.9 см. 964г.
CAR
320шт.4360648543879340.424.210.6 см. 2.134кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 208кг.
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Тип документа
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Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
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Техническая документация Выключатели и переключатели 10A серии W59
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 618.49 kB
Выключатели и переключатели 10A серии W59
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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