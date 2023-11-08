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VS616-051-18
W59 Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, без задержки отключения, 16А, в сборе, БЕЛЫЙ
VS616-051-18

W59 Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, без задержки отключения, 16А, в сборе, БЕЛЫЙ

Референс: VS616-051-18
Линейка W59

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (в сборе, цвет белый) карточный для отелей без задержки отключения с подсветкой предназначен для сетей до 230 В на ток до 16 А. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопка / Кнопочный выключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с цельной накладкой (моноблок)
Тип включения/управления Карта (гостиничная)
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта выключатель, управляемый карточкой-ключом
Тип покрытия глянцевое
Цветовой оттенок Белый
Описание полюсов 1P
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² Жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² Гибкий кабель
Длина зачистки проводов 10 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка механизма оцинкованная сталь: монт. рама
Стандарты ГОСТ Р 51324.1-2006
Диапазон мощности
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010088288.58.54.5 см. 122г.
BB1
210шт.469020100883523.219.58.9 см. 1.32кг.
CAR
320шт.1469020100883240.424.210.6 см. 3кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 272кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 45 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Выключатели 16A серии W59
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 219.86 kB
Выключатели 16A серии W59
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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