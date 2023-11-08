W59 Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, без задержки отключения, 16А, в сборе, ШАМПАНЬ

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (в сборе, цвет шампань) карточный для отелей без задержки отключения с подсветкой предназначен для сетей до 230 В на ток до 16 А. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.