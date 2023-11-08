W59 Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, без задержки отключения, 16А, в сборе, ШАМПАНЬ
W59 Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, без задержки отключения, 16А, в сборе, ШАМПАНЬ
Референс: VS616-051-48
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (в сборе, цвет шампань) карточный для отелей без задержки отключения с подсветкой предназначен для сетей до 230 В на ток до 16 А. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопка / Кнопочный выключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с цельной накладкой (моноблок)
Тип включения/управления Карта (гостиничная)
Основные характеристики
Тип контактов 1 переключающ.
Номинальный ток 16 AX в 250 В Переменный ток
Цветовой оттенок золотой
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта выключатель, управляемый карточкой-ключом
Дополнительные характеристики
Стандарты ГОСТ Р 51324.1-2006
Диапазон мощности
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² Жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² Гибкий кабель
Сертификаты ГОСТ Р
Вес нетто 0.13 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201009085
|8.5
|8.5
|4.5
|см.
|122
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4690201009092
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|1.32
|кг.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|14690201009099
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|3
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|272
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 45 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Размер 21.8 MB
Техническая документация Выключатели 16A серии W59Выключатели 16A серии W59
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 219.86 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
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