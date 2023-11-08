W59 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ перекрестный 10АХ, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет слоновая кость) переключателя 1-клавишного перекрёстного подходит для сетей 250 В, на ток до 10 А. - Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек. - Серебряные контактные группы выключателей обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.