W59 1-постовая РАМКА, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ
W59 1-постовая РАМКА, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ
Референс: KD-1-68
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет чёрный бархат) одноместная. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Черный
Ширина 85 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 85 мм
Основные характеристики
Тип продукта рамка
Режим фиксации защёлкивание
Оттенок цвета накладки черный
Количество постов 1-постовая
Тип покрытия окрашенный
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Вес нетто 0.0122 кг
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050337511
|8.5
|8.5
|0.9
|см.
|17
|г.
CAR
|3
|—
|90
|шт.
|24607050337515
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|2.7
|кг.
P12
|4
|—
|2700
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|90
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 9 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
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