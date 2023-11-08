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KD-1-18
W59 1-постовая РАМКА, БЕЛЫЙ
KD-1-18

W59 1-постовая РАМКА, БЕЛЫЙ

Референс: KD-1-18
Линейка W59

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет белый) одноместная. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Белый
Ширина 85 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 85 мм
Основные характеристики
Серия W59
Оттенок цвета накладки белый
Тип продукта рамка
Тип покрытия глянцевое
Режим фиксации защёлкивание
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Вес нетто 0.0122 кг
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070503354498.58.50.9 см. 17г.
CAR
390шт.1460705033544640.424.214 см. 2.5кг.
P12
46300шт.12080113 см. 138кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 9 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Рамки серии W59
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 483.18 kB
Рамки серии W59
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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