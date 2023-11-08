W59 1-постовая РАМКА, МАТОВЫЙ ХРОМ
W59 1-постовая РАМКА, МАТОВЫЙ ХРОМ
Референс: KD-1-58
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет матовый хром) одноместная. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Серый
Ширина 85 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 85 мм
Основные характеристики
Тип покрытия окрашенный
Режим фиксации защёлкивание
Серия W59
Количество постов 1-постовая
Оттенок цвета накладки матовый хром
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.0122 кг
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050338976
|8.5
|8.5
|0.9
|см.
|17
|г.
CAR
|3
|—
|90
|шт.
|24607050338970
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|2.7
|кг.
P12
|4
|—
|2700
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|90
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 9 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
Документы
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Тип документа
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Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
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