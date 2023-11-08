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KD-1-58
W59 1-постовая РАМКА, МАТОВЫЙ ХРОМ
KD-1-58

W59 1-постовая РАМКА, МАТОВЫЙ ХРОМ

Референс: KD-1-58
Линейка W59

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет матовый хром) одноместная. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Серый
Ширина 85 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 85 мм
Основные характеристики
Тип покрытия окрашенный
Режим фиксации защёлкивание
Серия W59
Количество постов 1-постовая
Оттенок цвета накладки матовый хром
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.0122 кг
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070503389768.58.50.9 см. 17г.
CAR
390шт.2460705033897040.424.228.8 см. 2.7кг.
P12
42700шт.12080101.4 см. 90кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 9 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Рамки серии W59
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 483.18 kB
Рамки серии W59
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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