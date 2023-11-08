W59 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ перекрестный 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
W59 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ перекрестный 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
Референс: VS710-158-1-86
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет белый) переключателя 1-клавишного перекрёстного подходит для сетей 250 В, на ток до 10 А. - Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек. - Серебряные контактные группы выключателей обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Описание полюсов 2P
Область применения управление
Цветовой оттенок белый
Тип продукта выключатель нагрузки
Тип покрытия глянцевая
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винтами
Соединения – клеммы винтовые зажимы
Количество постов 1-постовая
Функция переключения перекрестный
Тип монтажа открытый
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Профиль кругооборота N/A
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485438870
|7.08
|7.08
|4
|см.
|82
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606485438877
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|921
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|43606485438878
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.048
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|200
|кг.
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С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
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