W59 Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, без задержки отключения, 16А, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
W59 Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, без задержки отключения, 16А, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
Референс: VS616-051-28
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (в сборе, цвет слоновая кость) карточный для отелей без задержки отключения с подсветкой предназначен для сетей до 230 В на ток до 16 А. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопка / Кнопочный выключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с цельной накладкой (моноблок)
Тип включения/управления Карта (гостиничная)
Основные характеристики
Цветовой оттенок слоновая кость
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта выключатель, управляемый карточкой-ключом
Тип покрытия глянцевая
Степень защиты ip IP20
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 16 AX в 250 V переменный ток
Режим фиксации лапками винтами
Монтаж электропроводки Скрытый
Длина зачистки проводов 10 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): центре пластины оцинкованная сталь: монт. рама
Условия эксплуатации
Стандарты ГОСТ Р 51324.1-2006
Сертификаты ГОСТ Р
Экологичность предложения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Профиль кругооборота N/A
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201008842
|8.5
|8.5
|4.5
|см.
|122
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4690201008859
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|1.32
|кг.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|14690201008856
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|3
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|272
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 45 мм
Высота 85 мм
Вес 0.13 кг
Ширина 85 мм
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Размер 219.86 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
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