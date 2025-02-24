Статические генераторы реактивной мощности SystemeSine SVG

Современный мир невозможно представить без электричества. Всё, что нас окружает, нуждается в качественной и доступной электроэнергии, особенно, объекты критической инфраструктуры. Ведь простои производства приводят к многомиллионным убыткам. Одним из явлений, приводящим к финансовым убыткам, является проблема низкого коэффициента мощности, возникающего из-за циркуляции реактивной мощности в электрической сети. Циркуляция реактивной мощности приводит к снижению пропускной способности сети, перегреву силовых кабелей, отклонениям и провалам напряжения, перегрузке коммутационной аппаратуры, увеличению энергопотребления и расходам на оплату электроэнергии.

Для решения вышеобозначенных проблем применяются специализированные фильтрокомпенсирующие устройства (ФКУ). Наиболее распространёнными является УКРМ релейно-контакторного типа. Однако, в силу своих конструктивных особенностей данный тип ФКУ обладает целым рядом недостатков (ограниченная скорость и точность компенсации), делающих его непригодным для работы с нагрузками резкопеременного характера, такими как дуговые печи и сварочные линии. Также стоит отметить невозможность применения релейно-контакторных УКРМ в сильнозагрязнённых сетях с THDU>8%.

В качестве альтернативы УКРМ для работы в подобных условиях идеально подойдёт более инновационный и эффективный тип ФКУ - статический генератор реактивной мощности (СГРМ). Статический генератор реактивной мощности серии SystemeSine SVG является электронным устройством на базе цифровых логических схем и биполярных транзисторов с изолированным затвором (БТИЗ). Устройство предназначено для формирования тока, который компенсирует ток нагрузки и позволяет повысить значение cos ϕ сети, осуществить симметрирование фазных токов и снизить дозу фликера. Повышение cos ϕ может выполняться как для емкостных (с опережающим по фазе током), так и для индуктивных (с отстающим по фазе током) нагрузок, снижающих значение cos ϕ. Симметрирование фазных токов достигается путем измерения тока обратной последовательности и формирования противоположного тока обратной последовательности с целью выравнивания токов в сети.