Parachute Pro руководство пользователя

Техническая документация

Parachute Pro усовершенствованное программное обеспечение (ПО) для управления ИБП, которое идеально подходит для применения на дому и предприятиях. Оно контролирует и управляет одним и несколькими ИБП в сетевой среде. При объединении с Shutdown Wizard оно не только предотвращает потерю данных при отключении электроэнергии и безопасно выключении системы, так же хранение данных программирования и планового выключения ИБП.

Дата документа: 16/10/2023 Узнать больше о линейке: BACK-SAVE SMART-SAVE SMART-SAVE ONLINE Формат: PDF Размер: 7.11 mb