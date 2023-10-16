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Parachute Pro руководство пользователя

Техническая документация
Parachute Pro усовершенствованное программное обеспечение (ПО) для управления ИБП, которое идеально подходит для применения на дому и предприятиях. Оно контролирует и управляет одним и несколькими ИБП в сетевой среде. При объединении с Shutdown Wizard оно не только предотвращает потерю данных при отключении электроэнергии и безопасно выключении системы, так же хранение данных программирования и планового выключения ИБП.
Дата документа: 16/10/2023
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Формат: PDF
Размер: 7.11 mb