Сертификат соответствия № РОСС CN.ОС62.004170. Пожарная безопасность. ПЧ SystemeVar STV050, STV630.
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Сертификат соответствия № РОСС CN.ОС62.004170 подтверждает что преобразователи частоты торговой марки Systeme Electric, SystemeVar типа STV630; серии SystemeVar Hertz, типа STV050 (выпускаются серийно) соотвествуют требованиям ГОСТ 12.1.004-91, п. 2.2, 2.3; ГОСТ 12.2.007.0-75, п. 3.1.10; ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80); ГОСТ 27484-87 (МЭК 695-2-2-80); ГОСТ 27924-88 (МЭК 695-2-3-84).
Дата документа: 23/09/2026
Узнать больше о линейке:
SYSTEMEVAR HERTZ
SYSTEMEVAR HERTZ IP55
SYSTEMEVAR STV630
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