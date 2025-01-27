«Систэм Электрик» на 11,5% нарастила объем выпуска продукции на заводе «Потенциал» в 2024 году

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, продолжает реализацию стратегии индустриального развития завода «Потенциал» в Козьмодемьянске (Республика Марий Эл).

В 2024 году основной акцент в развитии завода был сделан на обновлении инфраструктуры с целью создания надежной производственной базы, внедрении цифровых технологий и автоматизации для повышения эффективности производственных процессов, а также наращивании объемов производства и запуске новых продуктов. Относительно 2023 года объем выпуска продукции вырос на 11,5% в количественном выражении.

Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев:

Развитие наших заводов полного цикла, НИОКР и углубление локализации производства являются стратегическими приоритетами для «Систэм Электрик». В 2023 году мы подписали соглашение об инвестиционном сотрудничестве с Правительством Республики Марий Эл, направленное на повышение производственных мощностей завода «Потенциал», модернизацию инфраструктуры, расширение ассортимента и улучшение условий труда. План последовательно реализуется, без этой тяжелой и комплексной работы было бы невозможно освоить новые виды продукции и весь цикл ее производства, как мы это сделали с безвинтовой платформой розеток. На 2025 год запланирован запуск новых серий и расширение существующих. Вместе с тем мы продолжим реализовывать инфраструктурные проекты

Впервые на заводе «Потенциал» освоена новая технология производства быстрозажимных клемм, которая позволила дополнить серию ArtGallery безвинтовыми розетками. Технология облегчает монтаж и обеспечивает высокий уровень безопасности контактов изделий. Достаточно просто вставить провод в клемму и зафиксировать его с помощью специального зажима. Экономия времени при монтаже составляет до 25%. Например, монтаж 200 постов сократится на 6 часов.

За год были запущены продажи двухкомпонентных распределительных коробок MultiBox с мембранными вводами, монтажных коробок MultiBox для полых стен глубиной 60 мм, компьютерных розеток серии AtlasDesign без установленных разъемов, двойных розеток RJ45 cat.6А серии AtlasDesign в цветах «Шампань» и «Грифель», компьютерных розеток RJ-45 cat.5 серии ArtGallery, розеток ArtGallery с винтовым зажимом и теплого пола серий STEP TURBO и STEP BALANCE. Также был расширен ассортимент IP44 СУ серии Blanca.

В новых запусках «Потенциал» делает особый упор на локализацию производства, снижение зависимости от иностранных поставщиков и стабильно высокое качество. На сегодняшний день, заводу удалось полностью заместить ассортимент ранее импортировавшейся продукции, а также достичь максимальной локализации материалов.

Для обеспечения растущего спроса завод планомерно наращивает производственную базу, развивает резервные мощности, модернизирует парк оборудования. Так, в 2024 году было закуплено и введено в эксплуатацию 12 единиц тяжелого оборудования, таких как термопласт автоматы, металлообрабатывающие станки, покрасочные камеры, и 26 единиц легкого и периферийного оборудования – в частности, сборочные автоматы, упаковочные машины, комплексы лазерной маркировки, роботы и транспортеры. Также завод расширяет использование современных технологий, включая лазерную маркировку и двухкомпонентное литье.

Одним из конкурентных преимуществ завода «Потенциал» компании «Систэм Электрик» является высокая и планомерно растущая эффективность производства, которая достигается автоматизацией и применением цифровых технологий в управлении производством. Электроника собирает данные с машин и передает их в систему контроля и визуализации, помогая анализировать и увеличивать полезное время использования оборудования. Эта система сегодня применяется в самом технологически сложном производстве – автоматно-штамповочном. В 2024 году в систему было объединено 20 машин. В ближайшие годы запланировано расширение системы на другие типы производства с подключением более 100 единиц оборудования.

Концепция бережливого производства также реализована в цифровой системе собственной разработки компании Systeme Soft (входит в «Систэм Электрик»). Она позволяет инженерно-техническим службам и руководителям оперативно реагировать на барьеры, увеличивая добавленную ценность для клиента. Система охватывает все типы производства, а также поддерживающие функции, такие как: качество, охрана труда, технология, обслуживание оборудования.

Постоянный контроль качества продукции и материалов – еще одно важное направление. В 2024 году был приобретен новый стенд для проверки выключателей и пройден надзорный аудит по Интегрированной системе менеджмента. Кроме того, идет непрерывная работа совместно с поставщиками материалов по минимизации уровня дефектности.

Компания «Систэм Электрик» являлась Официальным партнером экспозиции ТЭК на Международной выставке-форуме «Россия», которая прошла на ВДНХ. В рамках Форума национальных достижений в Павильоне Республики Марий Эл были представлены розетки и выключатели, произведенные на заводе «Потенциал».