ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЭЛ.ЗВОНКОВ, 250B/0.4A

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, открытой установки) кнопочный для электрических звонков предназначен для сетей до 250В, на ток до 0,4А. Выключатель изготовлен из ABS-пластика, прост в установке, прочен и надежен в применении. Изделия серии Blanca - отличное решение для города и дачи.