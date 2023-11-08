ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЭЛ.ЗВОНКОВ, 250B/0.4A
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЭЛ.ЗВОНКОВ, 250B/0.4A
Референс: A1-04-011
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, открытой установки) кнопочный для электрических звонков предназначен для сетей до 250В, на ток до 0,4А. Выключатель изготовлен из ABS-пластика, прост в установке, прочен и надежен в применении. Изделия серии Blanca - отличное решение для города и дачи.
Спецификация
Технические характеристики
EC000132 Кнопка (нажимная) дверного звонка
Номин. ток 0 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Цвет Белый
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|46
|46
|24
|мм.
|15
|г.
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С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU C-RU.АТ21.В.00118_22ЕАЭС RU C-RU.АТ21.В.00118_22
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Срок действия: 19/12/2022 - 18/12/2027
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