ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ 250В 0.4А ДЛЯ ЭЛЕКТРОЗВОНКОВ DIY
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ 250В 0.4А ДЛЯ ЭЛЕКТРОЗВОНКОВ DIY
Референс: A1-04-011-I
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ открытой установки, 250В, 0.4А, ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗВОНКОВ, в индивидуальном пакете
Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопка / Кнопочный выключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Нажимная кнопка
Основные характеристики
Область применения управление
Тип упаковки индивидуальный
Серия Prima
Тип продукта кнопочный выключатель
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 0,4 А в 250 V переменный ток
Тип привода кнопка
Режим фиксации винтами
Соединения – клеммы винтовые зажимы
Функция переключения кнопка
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480800047
|4.6
|4.6
|2.4
|см.
|21
|г.
BB1
|2
|—
|25
|шт.
|13606480800044
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|626
|г.
CAR
|3
|—
|150
|шт.
|43606480800045
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|4.09
|кг.
P12
|4
|—
|4500
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|139
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.80742_21ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.80742_21
Формат PDF
Размер 189.5 kB
Срок действия: 30/03/2021 - 29/03/2026
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00061_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00061_20
Формат PDF
Размер 560.24 kB
Срок действия: 23/09/2020 - 23/09/2025
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