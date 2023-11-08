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A1-04-011-I
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ 250В 0.4А ДЛЯ ЭЛЕКТРОЗВОНКОВ DIY
A1-04-011-I

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ 250В 0.4А ДЛЯ ЭЛЕКТРОЗВОНКОВ DIY

Референс: A1-04-011-I
Линейка Blanca

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ открытой установки, 250В, 0.4А, ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗВОНКОВ, в индивидуальном пакете

Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопка / Кнопочный выключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Нажимная кнопка
Основные характеристики
Область применения управление
Тип упаковки индивидуальный
Серия Prima
Тип продукта кнопочный выключатель
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 0,4 А в 250 V переменный ток
Тип привода кнопка
Режим фиксации винтами
Соединения – клеммы винтовые зажимы
Функция переключения кнопка
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064808000474.64.62.4 см. 21г.
BB1
225шт.1360648080004423.219.58.9 см. 626г.
CAR
3150шт.4360648080004540.424.228.8 см. 4.09кг.
P12
44500шт.12080101.4 см. 139кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.80742_21
Формат PDF
Размер 189.5 kB
Срок действия: 30/03/2021 - 29/03/2026
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.80742_21
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00061_20
Формат PDF
Размер 560.24 kB
Срок действия: 23/09/2020 - 23/09/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00061_20
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