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A10-4-011
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ О/У (250В, 0,4А, ДЛЯ ЭЛ./ЗВОНКОВ)
A10-4-011

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ О/У (250В, 0,4А, ДЛЯ ЭЛ./ЗВОНКОВ)

Референс: A10-4-011
Линейка Blanca

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ открытой установки, 250В, 0.4А, ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗВОНКОВ

Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопка / Кнопочный выключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Нажимная кнопка
Основные характеристики
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Цветовой оттенок Белый
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта кнопка
Дополнительные характеристики
Описание полюсов 1P
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка
Тип контактов 1 Н.О.
Диапазон мощности
Номинальный ток 0,4 А в 250 В
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070503333154.64.62.4 см. 21г.
CAR
3200шт.2460705033331940.424.214 см. 4.4кг.
P12
414000шт.12080113 см. 440кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 22 мм
Высота 45 мм
Ширина 45 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.80742_21
Формат PDF
Размер 189.5 kB
Срок действия: 30/03/2021 - 29/03/2026
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.80742_21
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00061_20
Формат PDF
Размер 560.24 kB
Срок действия: 23/09/2020 - 23/09/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00061_20
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