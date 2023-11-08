ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ О/У (250В, 0,4А, ДЛЯ ЭЛ./ЗВОНКОВ)
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ О/У (250В, 0,4А, ДЛЯ ЭЛ./ЗВОНКОВ)
Референс: A10-4-011
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ открытой установки, 250В, 0.4А, ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗВОНКОВ
Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопка / Кнопочный выключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Нажимная кнопка
Основные характеристики
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Цветовой оттенок Белый
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта кнопка
Дополнительные характеристики
Описание полюсов 1P
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка
Тип контактов 1 Н.О.
Диапазон мощности
Номинальный ток 0,4 А в 250 В
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050333315
|4.6
|4.6
|2.4
|см.
|21
|г.
CAR
|3
|—
|200
|шт.
|24607050333319
|40.4
|24.2
|14
|см.
|4.4
|кг.
P12
|4
|—
|14000
|шт.
|—
|120
|80
|113
|см.
|440
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 22 мм
Высота 45 мм
Ширина 45 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.80742_21ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.80742_21
Формат PDF
Размер 189.5 kB
Срок действия: 30/03/2021 - 29/03/2026
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00061_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00061_20
Формат PDF
Размер 560.24 kB
Срок действия: 23/09/2020 - 23/09/2025
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