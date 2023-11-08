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ATN000100
ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, БЕЛЫЙ
ATN000100

ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, БЕЛЫЙ

Референс: ATN000100
Линейка AtlasDesign

Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый наружного монтажа. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). - Благодаря специальным соединителям, входящим в комплект изделия, несколько коробок можно соединить между собой. - Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Тип комплектации Основание корпуса
Цвет Белый
Не содержит (без) галогенов Нет
Количество постов (мест) 1
Основные характеристики
Назначение продукта штепсельная розетка
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта монтажная коробка
Количество в одном комплекте комплект из 16 шт.
Серия AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Тип монтажа открытый
Тип покрытия глянцевое
Вес нетто 0.056 кг
Количество постов 1-постовая
Режим фиксации винты
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.3606489582968858535 мм. 55.73г.
BB1
216шт.1360648958296537.218.610.6 см. 1.032кг.
CAR
396шт.4360648958296638.438.433.2 см. 6.72кг.
P12
41728шт.12080114.6 см. 139кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 84 мм
Ширина 84 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Коробки серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 235.13 kB
Коробки серии AtlasDesign
BIM модели Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 07/11/2023
Формат RVT
Размер 64.79 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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