ATLASDESIGN АДАПТЕР 45, БЕЛЫЙ

Адаптер Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый. - Позволяет совмещать рамки AtlasDesign с механизмами других серий, размер которых 45х45 мм. - Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.