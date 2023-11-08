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ATN000109
ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, БЕЛЫЙ
ATN000109

ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, БЕЛЫЙ

Референс: ATN000109
Линейка AtlasDesign

Заглушка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый. - Представляет собой пластиковую накладку в дизайне серии, которая закрывает отверстие в стене. Особенно актуальна на этапе косметического ремонта, чтобы скрыть лишние монтажные коробки. - Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Накладка/вставка/механизм для коммуникационных устройств
Цвет Белый
Не содержит (без) галогенов Да
Защитное покрытие поверхности Прочее
Вид/ марка материала Термопласт
Основные характеристики
Цветовой оттенок Белый
Тип продукта колпачок
Серия AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): заглушка
Тип монтажа утопленный
Глубина встраивания 0 мм
Количество постов 1-постовая
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064817177645.625.620.91 см. 9г.
BB1
25шт.13606481717761189.56.5 см. 68г.
CAR
340шт.2360648171776840.419.614 см. 720г.
P12
43360шт.12080110 см. 31.31кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 9.1 мм
Высота 56.2 мм
Ширина 57.2 мм
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Заглушка серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 186.9 kB
Заглушка серии AtlasDesign
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