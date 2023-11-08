ATLASDESIGN РОЗЕТКА HDMI, механизм, БЕЛЫЙ

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый розетки HDMI предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера или телевизора к соответствующей сети. Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.