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ATN000182
ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная HDMI+RJ45, кат.5Е, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000182
ATN000182

ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная HDMI+RJ45, кат.5Е, механизм, БЕЛЫЙ

Референс: ATN000182
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый двойной розетки разъёмами RJ45 категория 5е и HDMI предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера и телевизора к соответствующим сетям. Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Накладка/вставка/механизм для коммуникационных устройств
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Белый
Не содержит (без) галогенов Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010219957.17.13.1 см. 39.68г.
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Д-ТР ЕАЭС-RoHS EАЭС N RU Д-RU.РА01.В.82430_23
Формат PDF
Размер 982.26 kB
Срок действия: 15/02/2023 - 14/02/2028
EАЭС N RU Д-RU.РА01.В.82430_23
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