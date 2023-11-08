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ATN000191
ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000191

ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, БЕЛЫЙ

Референс: ATN000191
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый розетки TV оконечной 1DB предназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. - Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Оконечная розетка может устанавливаться как отдельно, так и в конце подключения «в линию». - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Белый
Модель/исполнение Проходная розетка
Не содержит (без) галогенов Нет
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Тип продукта ТВ розетка
Комплектация изделия механизм
Цветовой оттенок Белый
Дополнительные характеристики
Материал термопласт
Вес нетто 75 г
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895859457.17.13.32 см. 75г.
BB1
210шт.1360648958594223.219.58.9 см. 853г.
CAR
360шт.2360648958594940.424.228.8 см. 5.41кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 180кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки телевизионные серии AtlasDesign
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 329.67 kB
Розетки телевизионные серии AtlasDesign
BIM модели Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 07/11/2023
Формат RVT
Размер 64.79 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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