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ATN000321
ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-полюсный, 10А, мех., АЛЮМИНИЙ
ATN000321
ATN000321

ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-полюсный, 10А, мех., АЛЮМИНИЙ

Референс: ATN000321
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете алюминий выключателя 1-клавишного 2-полюсного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010233574.210.516 см. 0.077кг.
BAG
25шт.46902010233648.99.223 см. 0.444кг.
CAR
320шт.1469020102336110.624.240.4 см. 1.957кг.
P12
41800шт.110.480120 см. 194.117кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
С-ТР ТС-НВО EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00125_23
Формат PDF
Размер 2.87 MB
Срок действия: 24/05/2023 - 23/05/2028
EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00125_23
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.06994_23
Формат PDF
Размер 428.16 kB
Срок действия: 23/05/2023 - 22/05/2028
ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.06994_23
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