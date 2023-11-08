ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+A, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+A, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, АЛЮМИНИЙ
Референс: ATN000330
Розетка силовая Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign 16А (цвет алюминий) с заземлением и шторками с розеткой USB, с друмя разъемами типа А - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Один механизм позволяет как подключить бытовые приборы, так и зарядить мобильные устройства.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Тип разъема 2 USB 2.0 порта
Тип продукта розетка + USB
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Конфигурация полюсов розеток без крышки 2P + E без крышки
Режим фиксации винтами и лапками
Тип покрытия окрашенный
Форма отвертки Pozidriv No 1
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481717832
|7.1
|7.1
|4.5
|см.
|83
|г.
BB1
|2
|—
|8
|шт.
|13606481717839
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|771
|г.
CAR
|3
|—
|16
|шт.
|23606481717836
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.73
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|173
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетка SO+USB(А+А) cерии AtlasDesignРозетка SO+USB(А+А) cерии AtlasDesign
Дата документа: 23/11/2023
Формат PDF
Размер 430.14 kB
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.00640_21ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.00640_21
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/04/2021 - 27/04/2026
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