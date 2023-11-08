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ATN000500
ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, ШАМПАНЬ
ATN000500

ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, ШАМПАНЬ

Референс: ATN000500
Линейка AtlasDesign

Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете шампань наружного монтажа. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). - Благодаря специальным соединителям, входящим в комплект изделия, несколько коробок можно соединить между собой. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Тип комплектации Основание корпуса
Цвет Коричневый
Не содержит (без) галогенов Нет
Количество постов (мест) 1
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Серия AtlasDesign
Назначение продукта штепсельная розетка
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винты
Количество постов 1-постовая
Тип монтажа открытый
Тип покрытия матовый
Цветовой оттенок шампань
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895845668.58.53.5 см. 56г.
BB1
210шт.1360648958456323.219.58.9 см. 658г.
CAR
360шт.4360648958456440.524.228.8 см. 4.24кг.
P12
41800шт.12080110 см. 102.01кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 84 мм
Ширина 84 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
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Каталог электроустановочных изделий 2023
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Техническая документация Коробки серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 235.13 kB
Коробки серии AtlasDesign
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