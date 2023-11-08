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ATN000529
ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC,PD, мех., ШАМПАНЬ
ATN000529

ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC,PD, мех., ШАМПАНЬ

Референс: ATN000529
Линейка AtlasDesign

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (цвет шампань) двойная USB с разъемами типа A+C высокоскоростная. - Самая современная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшие устройства с разъемом типа С. - Позволяет заряжать смартфоны последнего поколения, которые поддерживают функцию быстрой зарядки. - Мощность: тип-A – 7.5 Вт, тип-С - 45Вт. - Поддерживает современные протоколы быстрой зарядки QC, PD, последних версий. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Способ монтажа Скрытой установки
Модель/исполнение Прочее
Выход. напряжение 5 В
Количество выходов 2
Основные характеристики
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок Шампань
Серия продукта AtlasDesign
Комплектация изделия механизм
Тип продукта USB-розетка
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц +/- 10 %
Длина зачистки проводов 7 мм
Материал термопласт: центральная накладка
Выходное напряжение Тип-A: 5.0 В - 1.5A 7.5В; Тип-С 5-20.0 В - 2,25A 45 В
Тип защиты защита от короткого замыкания
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.3606482211209714271 мм. 140г.
BAG
28шт.1360648221120623.28.919.5 см. 1.213кг.
P12
41440шт.3360648221120012011080 см. 252.89кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетка USB(А+С) 45W cерии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 249.52 kB
Розетка USB(А+С) 45W cерии AtlasDesign
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.04267_22
Формат PDF
Размер 1.19 MB
Срок действия: 22/04/2022 - 21/04/2027
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.04267_22
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