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ATN000553
ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, ШАМПАНЬ
ATN000553

ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, ШАМПАНЬ

Референс: ATN000553
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете шампань выключателя 2-клавишного c подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Благодаря светодиодной подсветке синего цвета изделие легко найти в темноте. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения освещение
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Цветовой оттенок шампань
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Стандарты IEC 60669
Исполнительное устройство клавиша
Количество клавиш 2
Емкость зажимного соединения 1...2.5 мм² для Жесткий кабель(и) 1...2.5 мм² для Гибкий кабель(и)
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895848497.17.14 см. 75г.
BB1
210шт.1360648958484623.219.58.9 см. 848г.
CAR
360шт.4360648958484740.424.228.8 см. 5.38кг.
P12
41800шт.12080110 см. 136.35кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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