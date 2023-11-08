ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ШАМПАНЬ
ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ШАМПАНЬ
Референс: ATN000599
Вывод кабеля Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете шампань. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Накладка/вставка/механизм для коммуникационных устройств
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Не содержит (без) галогенов Нет
С откидной крышкой Да
Основные характеристики
Цветовой оттенок шампань
Комплектация изделия механизм
Категория - аксессуар/отдельная деталь принадлежности для укладки кабеля
Режим фиксации защёлкивание
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы винтовые зажимы
Емкость зажимного соединения
Температура окружающей среды при хранении 0-35 °C
Сертификаты ES.ME01.B02319 AC
Рабочая температура окружающей среды 15-30 °C
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489710705
|7.1
|7.1
|4.9
|см.
|56
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606489710702
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|659
|г.
CAR
|3
|—
|60
|шт.
|23606489710709
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|4.25
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|102.01
|кг.
Логистические данные Нетто
Высота 71 мм
Ширина 49 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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