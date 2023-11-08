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ATN000599
ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ШАМПАНЬ
ATN000599

ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ШАМПАНЬ

Референс: ATN000599
Линейка AtlasDesign

Вывод кабеля Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете шампань. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Накладка/вставка/механизм для коммуникационных устройств
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Не содержит (без) галогенов Нет
С откидной крышкой Да
Основные характеристики
Цветовой оттенок шампань
Комплектация изделия механизм
Категория - аксессуар/отдельная деталь принадлежности для укладки кабеля
Режим фиксации защёлкивание
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы винтовые зажимы
Емкость зажимного соединения
Температура окружающей среды при хранении 0-35 °C
Сертификаты ES.ME01.B02319 AC
Рабочая температура окружающей среды 15-30 °C
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897107057.17.14.9 см. 56г.
BB1
210шт.1360648971070223.219.58.9 см. 659г.
CAR
360шт.2360648971070940.424.228.8 см. 4.25кг.
P12
41800шт.12080110 см. 102.01кг.
Логистические данные Нетто
Высота 71 мм
Ширина 49 мм
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Вывод кабельный серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 252.96 kB
Вывод кабельный серии AtlasDesign
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