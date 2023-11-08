ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6/2, 10АХ, механизм, ИЗУМРУД
ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6/2, 10АХ, механизм, ИЗУМРУД
Референс: ATN000865
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете изумруд переключателя 2-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Переключатель позволяют управлять одним источником света с двух точек. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения освещение
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Цветовой оттенок изумруд
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Исполнительное устройство клавиша
Количество клавиш 2
Относительная влажность 60-60 %
Электрическая износостойкость 40000.0 циклы в соответствии с IEC 60669
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489702854
|7.1
|7.1
|4
|см.
|81
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|13606489702851
|23
|9.2
|8.9
|см.
|463
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|23606489702858
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.03
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|201
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Выключатели и переключатели серии AtlasDesignВыключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 620.66 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
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