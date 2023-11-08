ATLASDESIGN АУДИОРОЗЕТКА двойная, ИЗУМРУД
ATLASDESIGN АУДИОРОЗЕТКА двойная, ИЗУМРУД
Референс: ATN000887
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете изумруд двойной аудиорозетки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC002605 Мультимедийная розетка / многофункциональная соединительная коробка
Цвет Прочее
Установка в кабель-канал Нет
Тип крепления Защелкивание
Монтаж в напольную коробку/под полом Нет
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм
Тип соединителя mini-jack
Тип продукта аудио розетка
Род тока аудио
Цветовой оттенок изумруд
Дополнительные характеристики
Материал термопласт: центральная накладка
Тип покрытия матовый
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Минимальная партия для продажи 1
Вес нетто 0.071 кг
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды 5-45 °C
Температура окружающей среды при хранении -5-50 °C
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489702885
|7.1
|7.1
|4.2
|см.
|71
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|13606489702882
|23
|9.2
|8.9
|см.
|413
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|23606489702889
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.84
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|183
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетки аудио серии AtlasDesignРозетки аудио серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 201.48 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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