ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, в сборе, СТАЛЬ

Выключатель 1-клавишный в сборе Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете сталь подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.