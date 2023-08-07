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ATN000973
ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, перекрестный, 2 x сх. 7, 10АХ, механизм, СТАЛЬ
ATN000973

ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, перекрестный, 2 x сх. 7, 10АХ, механизм, СТАЛЬ

Референс: ATN000973
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете сталь переключателя 2-клавишного перекрёстного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Цвет Нержавеющая сталь
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010218107.17.13.4 см. 0.073кг.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00130_23
Формат PDF
Размер 3.43 MB
Срок действия: 07/08/2023 - 06/08/2028
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00130_23
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.56180_23
Формат PDF
Размер 394.43 kB
Срок действия: 17/07/2023 - 16/07/2028
ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.56180_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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