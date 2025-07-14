Продукты
ATN001214
ATLASDESIGN ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ карточный с подсветкой, 10А, без задержки отключения, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001214
ATN001214

ATLASDESIGN ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ карточный с подсветкой, 10А, без задержки отключения, механизм, ПЕСОЧНЫЙ

Референс: ATN001214
Серия AtlasDesign

Механизм выключателя карточного с подсветкой Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете песочный подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Идеальное решение для отелей. Позволяет управлять энергопотреблением и обеспечивает общую подачу напряжения на устройства только после установки пластиковой карты в слот карточного выключателя. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
С подсветкой Да
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
Ширина устройства 71
Высота устройства 71
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020107113617.512.54.2 см. 0.073кг.
BB1
25шт.4690201071143239.28.9 см. 0.426кг.
CAR
320шт.1469020107114040.424.210.6 см. 1.89кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 14/07/2025
Формат PDF
Размер 96.99 MB
Каталог электроустановочных изделий
Каталог
Каталог для дизайнеров
Дата документа: 02/09/2025
Формат PDF
Размер 65.43 MB
Каталог для дизайнеров
Техническая документация
Выключатель карточный серии AtlasDesign ATN00..14
Дата документа: 06/10/2025
Формат PDF
Размер 2.15 MB
Выключатель карточный серии AtlasDesign ATN00..14
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.69640_25
Формат PDF
Размер 601.31 kB
Срок действия: 05/02/2025 - 04/02/2030
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.69640_25
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
IMT35100
 
MULTIBOX Коробка установочная для сплошных стен D65x45 мм (внутр. размеры) под коронку D68 мм
IMT35150
 
MULTIBOX Коробка установочная для полых стен D65x45 мм (внутр. размеры) под коронку D68 мм
IMT351501
 
MULTIBOX Коробка установочная д/полых стен D65x45 мм (внутр.размеры) под коронку D68мм (со стикером)
IMT351001
 
MULTIBOX Коробка установочная д/сплошных стен D65x45 мм, под коронку D68 мм (со стикером)
Совместимые продукты
ATN001285
 
ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45 кат. 5e, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001211
 
ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001261
 
ATLASDESIGN 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001245
 
ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001201
 
ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001232
 
ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001243
 
ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением без шторок, 16А, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
Фильтры
Поиск
Корзина