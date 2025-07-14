ATLASDESIGN ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ карточный с подсветкой, 10А, без задержки отключения, механизм, ПЕСОЧНЫЙ

Механизм выключателя карточного с подсветкой Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете песочный подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Идеальное решение для отелей. Позволяет управлять энергопотреблением и обеспечивает общую подачу напряжения на устройства только после установки пластиковой карты в слот карточного выключателя. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.