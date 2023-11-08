ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, ЛОТОС
ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, ЛОТОС
Референс: ATN001300
Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете ЛОТОС наружного монтажа. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). - Благодаря специальным соединителям, входящим в комплект изделия, несколько коробок можно соединить между собой. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.
Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Тип комплектации Основание корпуса
Цвет Белый
Не содержит (без) галогенов Да
Количество постов (мест) 1
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201024156
|3.7
|12.5
|17.5
|см.
|0.056
|кг.
BAG
|2
|—
|5
|шт.
|4690201024163
|8.9
|9.2
|23
|см.
|0.34
|кг.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|14690201024160
|10.6
|24.2
|40.4
|см.
|1.543
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|110.4
|80
|120
|см.
|156.8
|кг.
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Техническая документация Коробки серии AtlasDesignКоробки серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 235.13 kB
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