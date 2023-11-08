ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, ЛОТОС
ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, ЛОТОС
Референс: ATN001309
Заглушка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете ЛОТОС. - Представляет собой пластиковую накладку в дизайне серии которая закрывает отверстие в стене. Особенно актуальна на этапе косметического ремонта, чтобы скрыть лишние монтажные коробки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.
Спецификация
Технические характеристики
EC000011 Накладка/вставка/механизм для выключателей, переключателей и диммеров
Цвет Белый
Модель/исполнение Прочее
Не содержит (без) галогенов Да
Назначение/применение Заглушка (плата)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201024392
|1.1
|10.5
|16
|см.
|0.01
|кг.
BAG
|2
|—
|5
|шт.
|4690201024408
|6.5
|9.5
|18
|см.
|0.069
|кг.
CAR
|3
|—
|40
|шт.
|14690201024405
|14
|19.6
|40.4
|см.
|0.734
|кг.
P12
|4
|—
|3360
|шт.
|—
|113
|80
|120
|см.
|79.575
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Техническая документация Заглушка серии AtlasDesignЗаглушка серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 186.9 kB
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