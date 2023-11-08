ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойн. с заземл.со штор.со сдвиж. крышк, 16А, в сборе, ЖЕМЧ

Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет жемчуг) с заземлением и шторками, со сдвижными крышками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. Специальная монтажная коробка входит в комплект. Это самая плоская розетка в своем сегменте – она практически сливается со стеной.