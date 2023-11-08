ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойн. с заземл.со штор.со сдвиж. крышк, 16А, в сборе, ЖЕМЧ
ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойн. с заземл.со штор.со сдвиж. крышк, 16А, в сборе, ЖЕМЧ
Референс: ATN001328
Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет жемчуг) с заземлением и шторками, со сдвижными крышками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. Специальная монтажная коробка входит в комплект. Это самая плоская розетка в своем сегменте – она практически сливается со стеной.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201024835
|5.6
|8.1
|15.5
|см.
|0.218
|кг.
P12
|4
|—
|648
|шт.
|—
|110.8
|80
|120
|см.
|172
|кг.
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Техническая документация Розетки серии AtlasDesignРозетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
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