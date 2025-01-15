Розетка "AtlasDesign" IP44 С/У с ЗК с крышкой (250В, 16А, защит.шторки)

Механизм безвинтовой Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Aqua (цвет белый) розетки одинарной с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. С помощью новых быстрозажимных клемм монтаж розеток и выключателей стал намного быстрее. Теперь подключение не требует использования отвертки. Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии AtlasDesign Aqua отличается от конструкции рамок AtlasDesign. Механизм безвинтовойы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с Механизм безвинтовойами и рамками со степенью защиты IP44.