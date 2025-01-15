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ATN440146S
Розетка "AtlasDesign" IP44 С/У с ЗК с крышкой (250В, 16А, защит.шторки)
ATN440146S

Розетка "AtlasDesign" IP44 С/У с ЗК с крышкой (250В, 16А, защит.шторки)

Референс: ATN440146S
Серия AtlasDesign

Механизм безвинтовой Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Aqua (цвет белый) розетки одинарной с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. С помощью новых быстрозажимных клемм монтаж розеток и выключателей стал намного быстрее. Теперь подключение не требует использования отвертки. Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии AtlasDesign Aqua отличается от конструкции рамок AtlasDesign. Механизм безвинтовойы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с Механизм безвинтовойами и рамками со степенью защиты IP44.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064821093601610.54.5 см. 0.081кг.
BB1
215шт.1360648210936737.218.68 см. 1.331кг.
CAR
3120шт.2360648210936438.438.433.2 см. 11.173кг.
P12
42160шт.12080114.6 см. 219.102кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 15/01/2025
Формат PDF
Размер 93.87 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 15/01/2025
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Техническая документация
Розетки серии AtlasDesign IP44 Screwless
Дата документа: 09/11/2023
Формат PDF
Размер 219.43 kB
Розетки серии AtlasDesign IP44 Screwless
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00109_22
Формат PDF
Размер 570.54 kB
Срок действия: 26/04/2022 - 25/04/2027
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00109_22
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