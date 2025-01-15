ATLASDESIGN AQUA 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IP44,сх.6, 10АХ,мех., быстрозажим. клем., БЕЛЫЙ

Механизм с быстрозажимными клеммами Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Aqua (цвет белый) 2-клавишного переключателя подходит для сетей 250 В, на ток 10А. С помощью новых быстрозажимных клемм монтаж стал намного быстрее. Теперь при подключении не требуется отвертка. Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. Конструкция AtlasDesign Aqua отличается от AtlasDesign. Механизм IP44 и рамки IP20 несовместимы.