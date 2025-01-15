ATLASDESIGN AQUA 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IP44,сх.6, 10АХ,мех., быстрозажим. клем., КАРБОН
ATLASDESIGN AQUA 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IP44,сх.6, 10АХ,мех., быстрозажим. клем., КАРБОН
Референс: ATN441051S
Механизм с быстрозажимными клеммами Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Aqua (цвет карбон) 2-клавишного переключателя подходит для сетей 250 В, на ток 10А. С помощью новых быстрозажимных клемм монтаж стал намного быстрее. Теперь при подключении не требуется отвертка. Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. Конструкция AtlasDesign Aqua отличается от AtlasDesign. Механизм IP44 и рамки IP20 несовместимы.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Степень защиты (IP) IP44
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Дата документа: 15/01/2025
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Каталог электроустановочных изделий 2024
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Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP44 Screwless
Дата документа: 09/11/2023
Формат PDF
Размер 246.6 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP44 Screwless
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.11980_24
Формат PDF
Размер 483.02 kB
Срок действия: 27/03/2024 - 26/03/2029
ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.11980_24
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