Продукты
ATN540145
AtlasDesign PROFI IP54 О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, БЕЛЫЙ
ATN540145
ATN540145
ATN540145
ATN540145

AtlasDesign PROFI IP54 О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, БЕЛЫЙ

Референс: ATN540145
Линейка AtlasDesign

Розетка с заземлением со шторками для открытого монтажа, 16А, 250В. Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Универсальный белый цвет гармонично впишется в любую обстановку.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Конфигурация полюсов розеток 2P + E
Комплектация изделия изделие в сборе
Режим фиксации винт
Серия AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Количество розеток 1
Количество кабелей 3.0
Относительная влажность 60-60 %
Тип крышки shutter крышка
Условия эксплуатации
Степень ударостойкости ik IK08
Степень защиты ip IP54
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648109470467.25.5 см. 93г.
BAG
212шт.1360648109470137.218.68 см. 1.24кг.
CAR
396шт.2360648109470838.438.433.2 см. 10.45кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 56 мм
Высота 72 мм
Ширина 60 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки серии AtlasDesign IP54
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 275.34 kB
Розетки серии AtlasDesign IP54
С/Д-UZ UZ.SMT.01.0026.75482392
Формат PDF
Размер 533.05 kB
Срок действия: 04/03/2022 - 04/03/2025
UZ.SMT.01.0026.75482392
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