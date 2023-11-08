Продукты
ATN540151
AtlasDesign PROFI IP54 О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, БЕЛЫЙ
ATN540151
ATN540151
ATN540151
ATN540151

AtlasDesign PROFI IP54 О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, БЕЛЫЙ

Референс: ATN540151
Линейка AtlasDesign

Выключатель 2-клавишный для открытого монтажа. Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Универсальный белый цвет гармонично впишется в любую обстановку.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения освещение
Цветовой оттенок Белый (RAL 9003)
Комплектация изделия изделие в сборе
Режим фиксации винты
Серия AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Исполнительное устройство клавиша
Количество клавиш 2
Относительная влажность 60-60 %
Тип монтажа открытый
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP54
Степень ударостойкости ik IK08
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648109471167.25.5 см. 89г.
BAG
212шт.1360648109471837.218.68 см. 1.192кг.
CAR
396шт.2360648109471538.438.433.2 см. 10.06кг.
P12
41728шт.12080114.6 см. 199.16кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 55 мм
Высота 72 мм
Ширина 60 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP54
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 396.64 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP54
С/Д-UZ UZ.SMT.01.0026.75482963
Формат PDF
Размер 507.24 kB
Срок действия: 04/03/2022 - 04/03/2025
UZ.SMT.01.0026.75482963
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