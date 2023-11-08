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ATN540170
AtlasDesign PROFI IP54 О/У БЛОК: РОЗ. з/к со шт. 16А, ВЫКЛ.1-клав.10А, БЕЛЫЙ
ATN540170
ATN540170
ATN540170
ATN540170

AtlasDesign PROFI IP54 О/У БЛОК: РОЗ. з/к со шт. 16А, ВЫКЛ.1-клав.10А, БЕЛЫЙ

Референс: ATN540170
Линейка AtlasDesign

Блок для открытого монтажа из розетки с заземлением со шторками (16А, 250В) и 1-клавишного выключателя (10А). Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Универсальный белый цвет гармонично впишется в любую обстановку.

Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Цвет Белый
Основные характеристики
Цветовой оттенок Белый (RAL 9003)
Тип продукта выключатель и розетка
Конфигурация выходных полюсов 2P + E
Серия AtlasDesign
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В
Количество клавиш 1
Кол-во устройств 1 NU555718 WISER UNICA NEW РОЗЕТКА одиночная встраиваемая 16А, БЕЛЫЙ(с) 1 CCT5011-0002 WISER МИКРОМОДУЛЬ релейного выключателя 10А, ZigBee 3.0(с)
Тип монтажа открытый
Комплектация изделия изделие в сборе
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP54
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648109473512.17.25.6 см. 163г.
BAG
26шт.1360648109473237.218.68 см. 1.097кг.
CAR
348шт.2360648109473938.438.433.2 см. 9.3кг.
P12
4864шт.12080114.6 см. 185.46кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 56 мм
Высота 60 мм
Ширина 121 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Блоки AtlasDesign IP54
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 567.57 kB
Блоки AtlasDesign IP54
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 09/09/2021 - 08/09/2026
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
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