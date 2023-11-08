Продукты
ATN543045
AtlasDesign PROFI IP54 О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, СЕРЫЙ
ATN543045

AtlasDesign PROFI IP54 О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, СЕРЫЙ

Референс: ATN543045
Линейка AtlasDesign

Розетка с заземлением со шторками для открытого монтажа, 16А, 250В. Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Благородный серый цвет гармонично впишется в любую обстановку.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010266935.67.26 см. 0.091кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Техническая документация Розетки серии AtlasDesign IP54
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 275.34 kB
Розетки серии AtlasDesign IP54
С/Д-UZ UZ.SMT.01.0026.75482392
Формат PDF
Размер 533.05 kB
Срок действия: 04/03/2022 - 04/03/2025
UZ.SMT.01.0026.75482392
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00091_21
Формат PDF
Размер 556.42 kB
Срок действия: 08/09/2021 - 07/09/2026
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00091_21
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