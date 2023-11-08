AtlasDesign PROFI IP54 О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, СЕРЫЙ
AtlasDesign PROFI IP54 О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, СЕРЫЙ
Референс: ATN543045
Розетка с заземлением со шторками для открытого монтажа, 16А, 250В. Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Благородный серый цвет гармонично впишется в любую обстановку.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201026693
|5.6
|7.2
|6
|см.
|0.091
|кг.
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Техническая документация Розетки серии AtlasDesign IP54Розетки серии AtlasDesign IP54
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 275.34 kB
С/Д-UZ UZ.SMT.01.0026.75482392UZ.SMT.01.0026.75482392
Формат PDF
Размер 533.05 kB
Срок действия: 04/03/2022 - 04/03/2025
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00091_21ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00091_21
Формат PDF
Размер 556.42 kB
Срок действия: 08/09/2021 - 07/09/2026
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