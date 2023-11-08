AtlasDesign PROFI IP54 О/У БЛОК: РОЗ. з/к со шт. 16А, ВЫКЛ.1-клав.10А, СЕРЫЙ
AtlasDesign PROFI IP54 О/У БЛОК: РОЗ. з/к со шт. 16А, ВЫКЛ.1-клав.10А, СЕРЫЙ
Референс: ATN543070
Блок для открытого монтажа из розетки с заземлением со шторками (16А, 250В) и 1-клавишного выключателя (10А). Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Благородный серый цвет гармонично впишется в любую обстановку.
Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Цвет Серый
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201026815
|5.6
|7.2
|12.1
|см.
|0.16
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Техническая документация Блоки AtlasDesign IP54Блоки AtlasDesign IP54
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 567.57 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 09/09/2021 - 08/09/2026
С/Д-UZ UZ.SMT.01.0026.75483386UZ.SMT.01.0026.75483386
Формат PDF
Размер 491.66 kB
Срок действия: 04/03/2022 - 04/03/2025
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