BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТКА с зазем.+ ВЫКЛ.2-клав.+ ВЫКЛ 2-клав, БЕЛЫЙ,розн.уп.Рос
BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТКА с зазем.+ ВЫКЛ.2-клав.+ ВЫКЛ 2-клав, БЕЛЫЙ,розн.уп.Рос
Референс: BK2VR-008B-BI
Блок комбинированный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (скрытой установки, белый) предназначен для сетей до 250 В, состоит из розетки на 16 А со шторками и с заземлением и двух двухклавишных выключателей, оба на 6 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света из одной точки. - Блок удобен в применении и отлично подходит для коридора. - Розничная упаковка, сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Цвет Белый
Основные характеристики
Конфигурация выходных полюсов 2P + PE, со шторками
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта выключатель и розетка
Цветовой оттенок Белый
Область применения источник питания
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.3092 кг
Тип покрытия глянцевое
[in] номинальный ток 16 А в 250 В Переменный ток
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): моноблок оцинкованная сталь: монтажная коробка
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты ГОСТ Р 51322.1-100 ГОСТ Р 51324.1-2006
Сертификаты ГОСТ Р
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485439495
|19.3
|8.1
|5
|см.
|319
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|13606485439492
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.736
|кг.
CAR
|3
|—
|30
|шт.
|43606485439493
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|10.86
|кг.
P12
|4
|—
|540
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|215
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 53 мм
Высота 193 мм
Ширина 81 мм
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 09/09/2021 - 08/09/2026
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00813_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00813_20
Формат PDF
Размер 282.34 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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