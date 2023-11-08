BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТКА с зазем.+ ВЫКЛ.2-клав.+ ВЫКЛ 2-клав, БЕЛЫЙ,розн.уп.Рос

Блок комбинированный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (скрытой установки, белый) предназначен для сетей до 250 В, состоит из розетки на 16 А со шторками и с заземлением и двух двухклавишных выключателей, оба на 6 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света из одной точки. - Блок удобен в применении и отлично подходит для коридора. - Розничная упаковка, сделано в России.