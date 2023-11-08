Продукты
BK2VR-008V-BI
BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТКА с зазем.+ ВЫКЛ.1-клав.+ ВЫКЛ 1-клав, БЕЛЫЙ,розн.уп.Рос
BK2VR-008V-BI
BK2VR-008V-BI

BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТКА с зазем.+ ВЫКЛ.1-клав.+ ВЫКЛ 1-клав, БЕЛЫЙ,розн.уп.Рос

Референс: BK2VR-008V-BI
Линейка Blanca

Блок комбинированный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (скрытой установки, белый) предназначен для сетей до 250 В, состоит из розетки на 16 А со шторками и с заземлением и двух лдноклавишных выключателей, оба на 6 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Серебряные контакты обеспечивают высокую надежность. - Блок удобен в применении и отлично подходит для коридора. - Розничная упаковка, сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Цвет Белый
Основные характеристики
Конфигурация выходных полюсов 2P + PE, со шторками
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Область применения источник питания
Тип продукта выключатель и розетка
Комплектация изделия механизм в сборе
Дополнительные характеристики
[in] номинальный ток 16 А в 250 В Переменный ток
Состав комплекта NU555718 WISER UNICA NEW РОЗЕТКА одиночная встраиваемая 16А, БЕЛЫЙ 1 CCT5011-0002 WISER МИКРОМОДУЛЬ релейного выключателя 10А, ZigBee 3.0
Монтаж устройства утопленный
Тип управления клавиша
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): моноблок оцинкованная сталь: монтажная коробка
Условия эксплуатации
Стандарты ГОСТ Р 51322.1-100 ГОСТ Р 51324.1-2006
Сертификаты ГОСТ Р
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648543945719.38.15 см. 319г.
BB1
25шт.1360648543945437.218.610.6 см. 1.736кг.
CAR
330шт.4360648543945538.438.433.2 см. 10.86кг.
P12
4540шт.12080114.6 см. 215кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 53 мм
Высота 193 мм
Ширина 81 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 09/09/2021 - 08/09/2026
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00813_20
Формат PDF
Размер 282.34 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00813_20
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик