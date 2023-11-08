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BK2VR-008V-B
BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТКА с зазем. + ВЫКЛ.1-клав. + ВЫКЛ 1-клав, БЕЛЫЙ,опт.уп.Рос
BK2VR-008V-B

BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТКА с зазем. + ВЫКЛ.1-клав. + ВЫКЛ 1-клав, БЕЛЫЙ,опт.уп.Рос

Референс: BK2VR-008V-B
Линейка Blanca

Блок комбинированный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (скрытой установки, белый) предназначен для сетей до 250 В, состоит из розетки на 16 А со шторками и с заземлением и двух лдноклавишных выключателей, оба на 6 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Серебряные контакты обеспечивают высокую надежность. - Блок удобен в применении и отлично подходит для коридора. - Оптовая упаковка, сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Цвет Белый
Основные характеристики
Тип продукта блок розетка + выключатели
Цветовой оттенок Белый
Комплектация изделия механизм в сборе
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Конфигурация выходных полюсов 2P + PE, со шторками
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Тип покрытия глянцевое
Вес нетто 0.3092 кг
Режим фиксации винтами
Условия эксплуатации
Стандарты ГОСТ Р 51322.1-100 ГОСТ Р 51324.1-2006
Сертификаты ГОСТ Р
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.460705033195319.38.15 см. 316г.
CAR
324шт.2460705033195740.424.228.8 см. 7.9кг.
P12
4720шт.12080101.4 см. 522кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 55 мм
Высота 193 мм
Ширина 81 мм
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 09/09/2021 - 08/09/2026
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00813_20
Формат PDF
Размер 282.34 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00813_20
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