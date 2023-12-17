City9 Box корпус встраиваемый с проз. дв. 1ряд/8мод
City9 Box корпус встраиваемый с проз. дв. 1ряд/8мод
Референс: EZ9E108S2FRU
Распределительный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки аппаратов защиты и управления бытовой электроустановки. Щиток встраивается в стену, имеет 1 DIN-рейки для установки 8 аппаратов по 18 мм. Прозрачная дверь, может быть установлена с правой или левой стороны. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric.
Спецификация
Технические характеристики
EC000214 Малый распределительный щит/бокс
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Белый
Ширина 208 мм
Высота 222 мм
Основные характеристики
Серия Easy9
Количество модулей по 18 мм в ряду 8
Тип продукта шкаф
Тип шкафа/стойки Модульный корпус
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 400 В Переменный ток
[ui] номинальное напряжение изоляции 500 В
Шаг 9 мм 16
Цвет Белый (RAL 9003)
Тип передней крышки Прозрачнй
Условия эксплуатации
Стандарты МЭК 60670-1-24
Степень загрязнения 2
Огнестойкость 650 °C ( 1800 с ) в соответствии с IEC 60695-2-10
Рабочая температура окружающей среды -5-60 °C
Степень защиты ip IP40 (Закрытая дверь) в соответствии с МЭК 60529 IP30 (Открытая дверь) в соответствии с МЭК 60529
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480768859
|21.4
|22.8
|9.8
|см.
|0.692
|кг.
CAR
|3
|—
|3
|шт.
|13606480768856
|31.9
|31.9
|24.3
|см.
|2.79
|кг.
P12
|4
|—
|90
|шт.
|—
|120
|80
|87.9
|см.
|102
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 92 мм Снаружи:
Высота 222 мм Снаружи:
Ширина 208 мм Снаружи:
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог City9 Set 2023Каталог City9 Set 2023
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 8.89 MB
Техническая документация Листовка City9 SetЛистовка City9 Set
Дата документа: 04/12/2023
Формат PDF
Размер 1.52 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20
Формат PDF
Размер 1.09 MB
Срок действия: 09/11/2020 - 12/10/2023
С-ТР ТС-НВО ТС RU С-RU.АТ21.В.00033ТС RU С-RU.АТ21.В.00033
Формат PDF
Размер 421.05 kB
Срок действия: 27/11/2017 - 27/11/2020
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