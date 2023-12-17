City9 Box корпус навесной с белой дв. 1ряд/18мод
City9 Box корпус навесной с белой дв. 1ряд/18мод
Референс: EZ9E118P2SRU
Распределительный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки аппаратов защиты и управления бытовой электроустановки. Щиток вешается на стену, имеет 1 DIN-рейки для установки 18 аппаратов по 18 мм. Дверь щитка - белая, может быть установлена с правой или левой стороны. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric.
Спецификация
Технические характеристики
EC000214 Малый распределительный щит/бокс
Способ монтажа Открытой установки
Цвет Белый
Ширина 364 мм
Высота 221 мм
Основные характеристики
Серия Easy9
Количество модулей по 18 мм в ряду 18
Тип продукта Шкаф
Тип ячейки Модульный шкаф
Дополнительные характеристики
[а] номинальный ток In = 63 А
[в] номинальное рабочее напряжение 400 V Переменный ток
[в] номинальное импульсное допустимое напряжение 2.5 кВ
[ui] номинальное напряжение изоляции 500 В
Шаг 9 мм 36
Условия эксплуатации
Стандарты МЭК 60670-1-24
Степень загрязнения 2
Огнестойкость N/A
Рабочая температура окружающей среды -5-60 °C
Степень защиты ip N/A N/A
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480768828
|364
|221
|100
|мм.
|1.005
|кг.
CAR
|3
|—
|3
|шт.
|13606480768825
|42.5
|34.6
|27.1
|см.
|4.65
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина N/A
Высота N/A
Ширина N/A
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог City9 Set 2023Каталог City9 Set 2023
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 8.89 MB
Техническая документация Листовка City9 SetЛистовка City9 Set
Дата документа: 04/12/2023
Формат PDF
Размер 1.52 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20
Формат PDF
Размер 1.09 MB
Срок действия: 09/11/2020 - 12/10/2023
С-ТР ТС-НВО ТС RU С-RU.АТ21.В.00033ТС RU С-RU.АТ21.В.00033
Формат PDF
Размер 421.05 kB
Срок действия: 27/11/2017 - 27/11/2020
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты