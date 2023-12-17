City9 Box корпус навесной с белой дв. 2ряд/24мод
City9 Box корпус навесной с белой дв. 2ряд/24мод
Референс: EZ9E212P2SRU
Распределительный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки аппаратов защиты и управления бытовой электроустановки. Щиток вешается на стену, имеет 2 DIN-рейки для установки 24 аппаратов по 18 мм. Дверь щитка - белая, может быть установлена с правой или левой стороны. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric.
Спецификация
Технические характеристики
EC000214 Малый распределительный щит/бокс
Способ монтажа Открытой установки
Цвет Белый
Ширина 256 мм
Высота 326 мм
Основные характеристики
Количество модулей по 18 мм в ряду 12
Тип продукта Шкаф
Тип ячейки Модульный щит
Серия Easy9
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 400 В Переменный ток
Шаг 9 мм 48
Цвет Белый (RAL 9003)
Тип передней крышки Белый
Кабельный ввод Кабельные вводы с удаляемыми заглушками
Условия эксплуатации
Стандарты МЭК 60670-1-24
Степень загрязнения 2
Огнестойкость 650 °C ( 1800 s ) в соответствии с IEC 60695-2-10
Рабочая температура окружающей среды -5-60 °C
Температура окружающей среды при хранении -15-70 °C
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480768835
|256
|326
|100
|мм.
|1.12
|кг.
CAR
|3
|—
|4
|шт.
|13606480768832
|47
|34.6
|28.3
|см.
|6.41
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 96 мм Снаружи:
Высота 326 мм Снаружи:
Ширина 256 мм Снаружи:
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог City9 Set 2023Каталог City9 Set 2023
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 8.89 MB
Техническая документация Листовка City9 SetЛистовка City9 Set
Дата документа: 04/12/2023
Формат PDF
Размер 1.52 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20
Формат PDF
Размер 1.09 MB
Срок действия: 09/11/2020 - 12/10/2023
С-ТР ТС-НВО ТС RU С-RU.МЕ64.В.00283ТС RU С-RU.МЕ64.В.00283
Формат PDF
Размер 217.5 kB
Срок действия: 17/12/2014 - 17/12/2017
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